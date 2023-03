Mit Schusswaffe und Fluchtauto: Tätergruppe überfällt Supermarkt

Barby - Am späten Dienstagabend kam es im Salzlandkreis zu einem schweren Überfall in einem Supermarkt. Die Täter hatten Schusswaffen bei sich.

Maskierte Täter überfielen einen Supermarkt in Barby. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Gegen 21 Uhr betrat ein maskierter Täter den Supermarkt in Barby und hielt den Kassierern eine Schusswaffe vor.

Der noch unbekannte Mann forderte die Herausgabe von Bargeld, dies wurde ihm auch ausgehändigt, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Um wie viel Geld es sich handelte, konnte derzeit noch nicht festgestellt werden.

Der Dieb floh schließlich aus dem Markt und stieg in ein Fluchtauto, was in unbekannte Richtung davonfuhr.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

männlich

185 cm Körpergröße

helle Hautfarbe

braune Augen

sprach akzentfreies Deutsch

Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Bekleidung, einen schwarzen Rucksack, eine schwarze Mütze und eine weiße FFP2-Maske.