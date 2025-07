Weil er hier gut parken konnte: Räuber überfällt dreimal denselben Juwelier

Köln - Es klingt wie ein schlechter Krimi: Zwischen 2007 und 2011 wurde ein und dasselbe Juweliergeschäft in Köln dreimal überfallen. Ein Täter konnte nie ermittelt werden - bis ein 52-Jähriger plötzlich ein Geständnis ablegte.

Laut Anklage schoss der Mann während des ersten Überfalls mit einer Pistole in die Decke und schlug auf Vitrinen ein. "Da es dem Angeklagten nicht gelang, die Vitrinen zu zerstören, schoss er auf deren Schlösser", so die Anklage. Sodann habe er die beschädigten Vitrinen aufgetreten und Luxusuhren entwendet.

Der Mann, der aktuell eine langjährige Haftstrafe in den Niederlanden wegen eines Tötungsdeliktes absitzt, räumte die Taten ein, bei denen laut Anklage Luxusuhren im Gesamtwert von rund 129.000 Euro geraubt worden waren.

Nun muss sich der Angeklagte vor dem Kölner Landgericht für seine Taten verantworten. © Federico Gambarini/dpa

Anschließend sei er weggefahren und habe die Uhren in Antwerpen verkauft. Auf gleiche Weise habe er 2010 denselben Laden noch einmal überfallen. Als Motiv gab der Mann jeweils finanzielle Probleme an.

Beim dritten Überfall 2011 stellte sich dem Täter beim Verlassen des Geschäfts eine Frau in den Weg. Es soll zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Verlauf er der Frau in den Oberschenkel schoss - anschließend floh er.

Nach Darstellung des Verteidigers war der Schuss auf die Frau der Grund dafür, dass der Mann die Taten in niederländischer Haft schließlich gestand. "Er glaubte, dass er der Frau in den Bauch geschossen hatte. Er hat sich Sorgen gemacht", sagte der Verteidiger.

Der Prozess ist mit weiteren drei Verhandlungstagen terminiert. Ein Urteil wird am 30. Juli erwartet.