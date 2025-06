27.06.2025 09:42 Räuber mit Pistole überfällt Tipico-Wettbüro: Polizei sucht Insassen von dunklem VW-Golf

Überfall auf das Tipico-Wettbüro in der Hirschstraße in Lorsch am Donnerstagabend: Die Polizei sucht einen jungen Mann und die Insassen eines dunklen VW-Golfs.

Von Florian Gürtler

Bergstraße/Lorsch - Nach einem bewaffneten Raubüberfall im südhessischen Landkreis Bergstraße fahndet die Polizei nach einem jungen Mann. Nach einem Raubüberfall in Lorsch am späten Donnerstagabend sucht die Polizei den Täter sowie die beiden Insassen eines dunklen VW-Golfs. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Der mit einer Pistole bewaffnete Täter betrat am späten Donnerstagabend das Tipico-Wettbüro in der Hirschstraße in der Stadt Lorsch, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Demnach bedrohte der Räuber zwei Mitarbeiter des Wettbüros und erzwang unter Vorhalten der Pistole die Herausgabe von Bargeld. Die Beute war jedoch bescheiden: "Nachdem dem Räuber ein geringer Bargeldbetrag in eine von ihm mitgeführte Tragetasche übergeben worden war, flüchtete der Unbekannte zu Fuß von dem Tatort", ergänzte ein Sprecher. Überfall Junger Mann lauert in Treppenaufgang: Als 30-Jähriger vorbeikommt, zückt er ein Messer Überfall Brutaler Tankstellen-Raub in Kyritz: Polizei sucht Zeugen Im Anschluss an den Raubüberfall soll der Täter sich "kurz nach Verlassen des Wettbüros mit zwei Insassen eines dunklen VW-Golfs unterhalten haben", hieß es weiter. Die beiden Personen in dem Auto gelten als wichtige Zeugen, sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06252705555 bei der Polizei melden. Ebenso fahnden die Beamten nach dem Räuber, zu dem diese Beschreibung vorliegt:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

von schmaler Statur Bei dem Überfall in Lorsch war der Mann mit einer schwarzen Jogginghose und einer Windbreaker-Jacke mit der Aufschrift "Ellesse" bekleidet.

Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler