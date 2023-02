Zeuge vereitelt Juwelier-Überfall, dann greift der Räuber zum Hammer

Am Montagabend haben zwei Räuber einen Juwelier in Potsdam Drewitz ausgeraubt. Bei ihrer Flucht hat sich ihnen ein Passant mutig in den Weg gestellt.

Von Thorsten Meiritz

Potsdam - Blitzüberfall in Einkaufszentrum: Zwei Räuber haben am Montagabend einen Juwelier in Potsdam Drewitz ausgeraubt. Bei ihrer Flucht hat sich ihnen ein Passant mutig in den Weg gestellt.

Einer der Täter hat mit einem Hammer eine Vitrine eingeschlagen und ist mit dem Werkzeug auch auf einen Zeugen losgegangen (Symbolfoto). © Daniel Bockwoldt/dpa Die maskierten Männer betraten das Schmuckgeschäft gegen 17.45 Uhr. Einer der beiden holte augenblicklich einen mitgebrachten Hammer hervor und schlug damit eine der Vitrinen ein, wie die Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte. Demnach schnappte er sich anschließend eine weiße Schatulle mit Schmuck, während der zweite Täter Reizgas in Richtung der überraschten Mitarbeiter und Kunden sprühte. Die Flucht der beiden Männer wurde jedoch jäh unterbrochen, denn beim Verlassen des Ladens stellte sich ihnen ein Passant in den Weg, der auf den Überfall aufmerksam geworden war. Überfall Diebe krachen mit Skoda in Einkaufszentrum und brettern in Juweliergeschäft Nach Polizeiangaben gelang es ihm einen der Räuber festzuhalten, der daraufhin mit dem Hammer nach ihm schlug und ihn am Kinn verletzte. Bei dem Gerangel mit dem Zeugen verlor der Angreifer jedoch die Beute, den Hammer, eine mitgebrachte Tüte und sogar einen seiner Schuhe. Schließlich sei es ihm gelungen, sich loszureißen und mit seinem Komplizen in Richtung Gerlachstraße zu flüchten, wo die beiden Täter in ein Auto eingestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sein sollen.

Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren, Polizei bittet um Hinweise