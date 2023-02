Brandanschläge auf Firmen-Fahrzeuge: "Hertz kooperiert mit Feinden unserer Freiheit und muss dafür zahlen"

Nach Brandanschlägen auf Firmen-Fahrzeuge in Leipzig ermittelt das LKA und "Kripo Live" unterstützt die Polizei dabei.

Von Merle Aarents

Leipzig - Brennende Autos sind in Leipzig keine Seltenheit, doch in den vergangenen Jahren richteten sich Brandanschläge immer häufiger gegen Fahrzeuge verschiedenster Unternehmen. In zwei Fällen ermittelt seit Januar das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen und die MDR-Sendung "Kripo Live" unterstützt dabei.

Nach Anschlägen auf Fahrzeuge der Deutschen Post... © Ralf Seegers Es geschah innerhalb weniger Tage im Westen und im Osten von Leipzig: Bislang Unbekannte zündeten zuerst in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar mehrere Fahrzeuge einer Hertz-Autovermietung in der Naumburger Straße im Stadtteil Plagwitz an. Nur vier Nächte später traf es Transporter der Deutschen Post, die auf einem Parkplatz in der Lilienstraße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld abgestellt waren. In beiden Fällen war die Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz um die Flammen zu löschen, doch ein Teil der betroffenen Autos war nicht mehr zu retten – manche brannten vollständig aus. "Das Problem ist: Wenn viele Fahrzeuge gleichzeitig brennen, gibt es eine sehr große Wärmestrahlung, mit dem Risiko, dass auch benachbarte Fahrzeuge oder Gebäudeteile anfangen können zu brennen", so Torsten Kolbe, Pressesprecher der Branddirektion Leipzig, gegenüber "Kripo Live". Aus diesem Grund habe man sich vorrangig darauf konzentriert, Fahrzeuge und Gebäude zu schützen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebrannt haben, führt er weiter aus. In beiden Fällen sind jeweils fünf Fahrzeuge komplett oder teilweise zerstört worden. Laut Kay Anders vom LKA Sachsen sei bei jedem Brand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden.

Bekennerschreiben lassen politische Motivation vermuten