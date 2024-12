Ein Deutscher? Niemand vermisst den toten Teddybär-Mann

"Wir sahen kein Zelt, keinen Schlafsack", erzählt der damalige Polizeibeamte Torstein Seim in der ZDF-Reihe "Wahre Verbrechen". "Wir haben eine Landkarte gefunden, aber keine richtige Ausrüstung, wie man sie hier in den Bergen eigentlich braucht."

Die alarmierte Polizei wartet den Sonnenaufgang ab und begibt sich dann in die bei Wanderern beliebte malerische Landschaft, die auch 2016 durch den Blitz-Tod von 323 Rentieren in die Schlagzeilen geriet.

Dieser Teddybär, möglicherweise in Thüringen hergestellt, wurde neben dem Toten gefunden. © Norge Politiet

Am 1200 Meter hoch gelegenen Leichenfundort liegt ein etwa 40 Zentimeter großer Teddybär. "Er war schon alt, an den Armen und Beinen repariert. Vielleicht war es ein Maskottchen", erzählt der damalige Polizeibeamte Torstein Seim in der ZDF-Reihe "Wahre Verbrechen".

Es gibt die Vermutung, dass das Stofftier in den 1950er-Jahren im südthüringischen Sonneberg produziert worden sein könnte.

Und nicht nur Teddy deutet darauf hin, dass der Anfang 20-jährige Mann, dessen Todesursache nicht geklärt werden konnte, aus Deutschland stammen oder zuletzt hier gewohnt haben könnte.

Er trägt Mephisto-Schuhe in Größe 40 1/2, ein Regencape und Winterhandschuhe - von drei unterschiedlichen deutschen Herstellern. Und auch das bei ihm gefundene Vollkornbrot wurde in Deutschland produziert, seine italienische Jeans zudem in diesem Zeitraum in der Bundesrepublik vertrieben.

Bis heute ist die Identität des Mannes und seine Todesumstände ungeklärt. Die Ermittler geben aber nicht auf, dass doch noch die Wahrheit ans Licht kommt.