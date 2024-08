19.08.2024 10:39 712 11-Jährige aus Hamburg wurde vermisst: Suche beendet

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist das seit Donnerstag vermisste Mädchen bereits am Sonntag selbstständig an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt.

Von Rosalie Fischer

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist das seit Donnerstag vermisste Mädchen bereits am Sonntag selbstständig an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt. Weitere Hintergründe wurden nicht genannt. Erstmeldung vom 15. August, 17.50 Uhr: Hamburg - Seit Mittwochabend wird ein elf Jahre altes Mädchen aus Hamburg-Wilhelmsburg vermisst. Die Polizei hatte ein Foto der Vermissten veröffentlicht. © Polizei Nach Angaben der Polizei habe das Mädchen seine Wohnanschrift verlassen und sei später nicht zur vereinbarten Zeit zurückgekehrt. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste auf der Straße sieht, kann auch den Notruf 110 anrufen.

Titelfoto: Polizei