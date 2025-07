Wo ist Finja-Lina (16)? Sie lief von Zuhause weg, seitdem fehlt von ihr jede Spur

Alles in Kürze

Am Dienstagabend lief die 16-Jährige von zu Hause weg. Seitdem ist unbekannt, wo sie sich aufhält. © Bild-Montage: Polizeipräsidium Mittelhessen,123rf/foottoo

Deshalb hat die Polizei in Mittelhessen auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte, war die Jugendliche am 29. Juli gegen 19 Uhr aus der elterlichen Wohnung in Wetzlar weggelaufen.

Seitdem fehlt von Finja-Lisa jede Spur.

Die 16-Jährige wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

1,58 Meter groß

lange rotbraune Haare

grüne Augen

Bei ihrem Verschwinden trug die 16-Jährige rosa Adidas-Schuhe und hatte eine braune Ledertasche bei sich.