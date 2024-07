12-Jährige haut von zu Hause ab, um 31-Jährigen zu daten

Antonio Agustin (31) und Maria Gomez-Perez (12) wurden am Donnerstag zusammen gefunden. © Screenshot/Facebook/Hall County Sheriff's Office

Die 12-jährige Maria Gomez-Perez, die zuletzt am 29. Mai im Haus ihrer Familie gesehen worden war, wurde am Donnerstag wohlbehalten aufgefunden, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen mitteilte.

Die Ermittler konnten eine IP-Adresse zurückverfolgen, nachdem Maria ihrem Vater über ein neues Facebook-Konto eine Nachricht geschickt hatte, dass es ihr gut gehe und er aufhören solle, nach ihr zu suchen.

Dies führte sie zu einer Anschrift in Dover, wo sie am Donnerstag in einem örtlichen Schwimmbad Sichtkontakt mit Maria und Antonio Agustin (31) aufnahmen. Die Beamten folgten dem Paar zu einem nahe gelegenen Parkplatz eines Einkaufszentrums, wo Agustin festgenommen wurde.

Maria wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und war am Freitagmorgen auf dem Weg zu ihrer Familie.