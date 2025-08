Aufatmen in Sangerhausen: Vermisste Rentnerin ist zurück

Wie die Polizeiinspektion Halle am Dienstag mitteilte, wurde die vermisste Seniorin in der Nähe eines Feuerlöschteichs in Riestedt von Kameraden der Feuerwehr wohlbehalten aufgefunden und in ihre Pflegeeinrichtung zurückgebracht.

Die Beamten bedanken sich für die Mithilfe.