1200 Menschen suchen nach Arian (6): "Aufgeben ist noch keine Option!"

Bremervörde - Am Sonntag bildeten rund 800 Einsatzkräfte eine 1,5 Kilometer lange Menschenkette, um den seit Montag vermissten Arian (6) aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm zu finden. Auch fast eine Woche nach seinem Verschwinden denke man noch gar nicht daran, die Suchmaßnahmen zu beenden.

In diesem Bereich sind demnach in den letzten Tagen immer wieder Fußspuren gefunden worden, die von Arian stammen könnten.

Gestartet wurde im Bereich der Ortschaft Kranenburg. Von dort sollte die Suche in Richtung Süden bis nach Elm verlaufen, teilte die Polizei am Mittag mit.

"Aufgeben ist für uns noch keine Option", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. "Wir suchen weiter Tag und Nacht." Man habe weiterhin die Hoffnung, den Jungen lebend zu finden.

Insgesamt sind am Sonntag mehr als 1200 Kräfte im Einsatz.

"Eine derart große Suchmaßnahme habe ich zuvor noch nicht geleitet", so Jörg Wesemann, Gesamteinsatzleiter der Polizei Rotenburg.

Das THW und die Feuerwehr, die laut Polizei erneut Gräben und die darin befindlichen Rohre durchsuchen, werden durch eine Reiterstaffel in den Örtlichkeiten Gräpel, Kranenburg und Estorf unterstützt.

Zusätzlich suchen Einsatzkräfte am Sonntag mit Booten, Drohnen, Hunden und Amphibienfahrzeugen neben und auf der Oste nach Arian.

Seit Montag wird Arian vermisst und mit einem Großaufgebot gesucht. Dabei bleibt so gut wie nichts unversucht, um den kleinen Jungen endlich zu finden.



So wurden unter anderem mit Helium gefüllte Luftballons und Süßigkeiten aufgehängt, um den Sechsjährigen anzulocken. Ohne Erfolg.

Auch wurden wohl Stimmaufnahmen seiner Mutter aufgenommen und abgespielt, in denen sie ihrem Sohn erlaube, sich an die Rettungskräfte zu wenden. Arian ist Autist und wird wahrscheinlich nicht auf Zuruf reagieren.

Am Samstag suchten Einsatzkräfte auf und am Fluss Oste nach dem Jungen. Außerdem wurden aufgrund der Personensuche Landwirte gebeten, in einem Radius von 15 Kilometer um die Ortschaft Elm von Mäharbeiten auf den Feldern abzusehen.