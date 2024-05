Er braucht dringend medizinische Hilfe: Wo ist Fabian B. (29)?

Der 29-jährige Fabian B. aus Kiel wird seit dem vergangenen Samstag vermisst. © Polizeidirektion Kiel

Wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten, wurde der Gesuchte zuletzt am Samstagmorgen gegen 9 Uhr an seiner Anschrift in der Straße "Reeperbahn" im Stadtteil Gaarden gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Anschließende Suchmaßnahmen im Umfeld der Anschrift sowie an bekannten Anlaufadressen waren erfolglos. Eine Straftat dürfte nicht dahinter stecken.

Da der 29-Jährige dringend auf medizinische und ärztliche Hilfe angewiesen ist, bitten die Ermittler nun um die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Fabian B. wird wie folgt beschrieben: