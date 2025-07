13-Jährige aus Lichtenberg zwei Tage verschwunden: Teenager wieder aufgetaucht

Das Kind hatte ohne Wissen ihrer Eltern bei einer Freundin übernachtet. Die 13-Jährige wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen und anschließend an ihre Eltern übergeben.

Nach Angaben der Polizei verließ die 13-Jährige an besagtem Tag gegen 15 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in Lichtenberg.

Eure Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.