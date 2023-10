13-jährige Vermisste aus Frohnau: Sie ist wieder da!

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten 13-jährigen Mädchen aus Berlin-Reinickendorf. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten Kind.

Die 13-Jährige verließ den Ermittlern zufolge am Abend des 25. September eine Betreuungseinrichtung in Frohnau und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die 13-Jährige seit dem 25. September gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.