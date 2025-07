Hilfebedürftige Frau verschwindet aus Klinik: Hinweise aus Öffentlichkeit spüren sie auf

Berlin - Vermisst wird eine 25-Jährige a us einer Klinik in Berlin-Mitte . Nun sucht die Polizei nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach Angaben der Beamten verließ die 25-Jährige am Donnerstag, dem 26. Juni gegen 22.30 Uhr die psychiatrische Station eines Krankenhauses an der Großen Hamburger Straße.

Hinweise nimmt während der Bürodienstzeiten das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) per Telefon unter 030/4664573430 und per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten werden Hinweise an den kriminalpolizeilichen Dauerdienst der Polizeidirektion 5 (City) per Telefon unter 030/4664 571100, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt den polizeilichen Notruf 110.