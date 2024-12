13-Jähriger spurlos verschwunden: Etliche Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg

Der 13-Jährige wurde zuletzt am Montagmorgen in Velbert-Mitte gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. © Bildmontage: Polizei Mettmann

Nach Angaben der Ermittler wurde das Kind zuletzt am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in Velbert-Mitte gesehen, erschien im Anschluss jedoch nicht in seiner Schule.

Die Beamten leiteten daraufhin eine umfangreiche Fahndung nach dem Vermissten ein, die Suche nach Erik verlief trotz "etlicher Maßnahmen" jedoch bislang ohne Erfolg.

"Auch ein eingesetzter Personenspürhund konnte nicht zum Auffinden des Jungen beitragen", wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Schüler nun um Mithilfe aus der Bevölkerung und hat dazu auch eine Beschreibung des Jungen herausgegeben: