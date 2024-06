14-Jährige aus Hohenstein-Ernstthal ist wieder da

Das 14-jährige Mädchen aus Hohenstein-Ernstthal ist wieder da. "Die Jugendliche wurde am Mittwochabend wohlbehalten angetroffen", heißt es von der Polizei.

Das Mädchen aus Hohenstein-Ernstthal ist wieder aufgetaucht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-jährigen Mädchen, das seit Dienstag verschwunden ist.

Es verließ die Wohnung der Eltern in Hohenstein-Ernstthal in den Mittagsstunden und kehrte nicht zurück, woraufhin am Mittwochmorgen die Polizei informiert wurde.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt, die sich möglicherweise im Bereich Zwickau, Schwarzenberg (Erzgebirge), Chemnitz oder Dresden aufhält.