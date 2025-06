Seniorin (81) aus Lommatzsch vermisst: Wer hat Regina P. gesehen?

Alles in Kürze

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas über den Aufenthaltsort von Regina P. (81) wissen. © Montage: Daniel Karmann/dpa, Polizeidirektion Dresden

Bei der Vermissten handelt es sich um Regina P. Sie wurde zuletzt am Dienstagmorgen an einer Tankstelle in Lommatzsch gesehen, seitdem ist sie spurlos verschwunden.

Die 81-Jährige leidet möglicherweise an Orientierungsproblemen.

Orte, an denen sie sich aufhalten könnte, wurden von der Polizei bereits geprüft - jedoch ohne Erfolg.

Regina P. ist etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Zu ihrer derzeitigen Bekleidung gibt es keine Informationen.