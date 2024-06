14-Jährige aus Hohenstein-Ernstthal vermisst

Die Vermisste (14) könnte sich in Zwickau, Schwarzenberg, Chemnitz oder Dresden aufhalten. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-jährigen Mädchen, das seit Dienstag verschwunden ist.

Es verließ die Wohnung der Eltern an der Friedrich-Engels-Straße in Hohenstein-Ernstthal in den Mittagsstunden und kehrte nicht zurück, woraufhin am Mittwochmorgen die Polizei informiert wurde.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt, die sich möglicherweise im Bereich Zwickau, Schwarzenberg (Erzgebirge), Chemnitz oder Dresden aufhält.

Die 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,65 Meter groß



schlank



schulterlange, dunkle, glatte Haare mit orangefarbener Tönung



trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine weite, hellblaue Jeans und ein schwarzes Oberteil



Ein Foto der Vermissten findet Ihr unter polizei.sachsen.de.