14-Jährige wollte einkaufen und verschwand: Nun ist sie zurück

Frankfurt am Main - Seit dem Mittag des gestrigen Donnerstags wird die 14 Jahre alte Linda N. aus Frankfurt vermisst.

Die Suche nach der vermissten 14-Jährigen wurde eingestellt. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Die Jugendliche ist laut einem Sprecher der Polizei auf Medikamente angewiesen.

Da die bisherige Suche nach der 14-Jährigen leider erfolglos geblieben ist, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Zuletzt wurde Linda gesehen, als sie am Donnerstagmittag zur Teegut-Filiale in der Pfortenstraße in Fechenheim gehen wollte. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Wer Linda seit Donnerstagmittag gesehen hat oder sonstige Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung vom 19. Juli, 17.41 Uhr, aktualisiert am 24. Oktober um 10.56 Uhr.