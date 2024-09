14-Jähriger aus Finsterwalde wieder da und wohlauf

Er wurde in die Obhut einer Jugendeinrichtung gegeben.

Wie die Polizei Brandenburg am Montag mitteilte, konnte der Teenager inzwischen gesund angetroffen werden.

Die Polizei im Landkreis Elbe-Elster hat die Suche nach einem vermissten Jugendlichen erfolgreich eingestellt. © Polizeidirektion Süd

Der 14-Jährige wurde zuletzt am 18. September in seiner Jugendhilfeeinrichtung bei Finsterwalde gesehen, wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten.

Am selben Tag verließ er den Angaben zufolge die Unterkunft und kehrte nicht mehr zurück. Die Beamten suchten bislang vergeblich nach dem 14-Jährigen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: