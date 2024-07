15-Jährige vermisst: Nach einer Woche meldet sie sich bei den Eltern

Wo sie in der ganzen Zeit war, muss noch geklärt werden. Ein Straftatverdacht liegt zurzeit nicht vor.

Das Mädchen ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte, meldete sich die 15-Jährige selbstständig bei ihren Eltern, nachdem in den Medien nach ihr gesucht wurde.

Die Polizei sucht nun nicht mehr nach dem Mädchen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Die Teenagerin wird bereits seit dem 19. Juli vermisst, wie die Polizei am Freitag berichtete.

An diesem Tag verließ die 15-Jährige die elterliche Wohnung an der Rottwerndorfer Straße in Leuben.

Seitdem fehlt von ihr jede Spur, mögliche Aufenthaltsorte wurden erfolglos geprüft.