15-Jährige seit Sonntag vermisst: Jugendliche wohlbehalten angetroffen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte das gesuchte Mädchen am Nachmittag wohlbehalten im Ortsteil Fennpfuhl angetroffen werden. Demnach habe eine Passantin die Vermisste gegen 14 Uhr in einer Tram der Linie M8 an der Haltestelle Allee der Kosmonauten/Rhinstraße wiedererkannt und die Ordnungshüter alarmiert.

Sie war in Begleitung eines 28-Jährigen, der von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen wurde. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entließ man den Mann wieder aus dem Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger eingeleitet.

Die Jugendliche wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.