15-Jähriger aus Dresden vermisst: Wer hat Lennox R. gesehen?

Lennox R. (15) gilt bereits seit dem 13. Juli als vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, verließ der Junge bereits am Samstagnachmittag seine Unterkunft an der Teplitzer Straße. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Zwar haben die Beamten bereits sämtliche mögliche Anlaufstellen des Schülers geprüft, bisher jedoch ohne Erfolg.

Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

schlanke, sportliche Figur

dunkelblonde Haare

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein graues T-Shirt, Jeans und rot-weiße Turnschuhe.