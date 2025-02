15-Jähriger seit November verschwunden: Wo ist Leon?

Der seit November 2024 vermisste 15-Jährige meldete sich offenbar mit einem Brief bei einem Verwandten. © Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Schon am 19. Dezember vergangenen Jahres hatte die Polizei mit einer öffentlichen Fahndung versucht, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Doch leider blieb dieser Aufruf bisher ohne Erfolg.

Auch Nachforschungen im persönlichen Umfeld des Jugendlichen durch das Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei brachten keine neuen Hinweise.

Leon soll am 30. November seine Jugendwohngruppe verlassen haben, um nach Kassel zu fahren. Allerdings kehrte er am Abend nicht zurück und ist seitdem verschwunden.

In der vergangenen Woche sorgte jedoch ein Lebenszeichen für Aufsehen: An der Arbeitsstelle eines Familienangehörigen in Kassel-Bettenhausen tauchte ein Brief auf, der offenbar von Leon selbst eingeworfen wurde. Gesichert ist dies jedoch nicht.

In dem Schreiben erklärte er, dass es ihm gut gehe, verriet jedoch nicht, wo er sich aufhält. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 15-Jährige Unterschlupf bei einer bislang unbekannten Person gefunden hat. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor.