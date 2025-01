15-Jähriger vor Tagen am Bahnhof gesehen, seither fehlt von ihm jede Spur

Der Teenager wurde zuletzt am 16. Januar am Bahnhof in Dormagen gesehen. © Bildmontage: Polizei Rhein-Kreis Neuss, 123rf/bartusp

Zuletzt war Luca M. nach Angaben der Polizei am vergangenen Donnerstag (16. Januar) gegen 13.30 Uhr am Bahnhof in Dormagen gesehen worden. Seither ist der Teenager nicht mehr zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt.

Wie ein Sprecher der Beamten erklärte, gibt es Hinweise darauf, dass der Vermisste sich in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) aufhalten könnte. Dort habe er in der Vergangenheit mit seiner Mutter gelebt.

Akute Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung liegen nicht vor, wie es weiter hieß.

Der Teenager wurde folgendermaßen beschrieben: