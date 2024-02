17-Jährige vermisst: Wo ist Enisa H. aus Wuppertal?

Die 17-Jährige wurde letztmals gesehen, als sie ihr Elternhaus am Morgen gegen 6 Uhr in Richtung ihrer Ausbildungsstelle verließ. © Bildmontage: 123RF/vijaifoon, Polizei Wuppertal

Das Mädchen hatte ihr Elternhaus an der Brändströmstraße in Richtung ihrer Ausbildungsstelle am Morgen gegen 6 Uhr verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit.

Die 17-Jährige, die als sehr zuverlässig gilt, wird wie folgt beschrieben:

schlanke Figur

lange, dunkle Haare, die hoch- oder zum Zopf gebunden sind

trägt vermutlich weiße Sportschuhe und eine schwarze Jacke

führt mutmaßlich eine Tasche mit sich

Da der Aufenthaltsort der Vermissten nicht bekannt ist, erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.