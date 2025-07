Teenagerin monatelang vermisst: 14-Jährige ist wieder da

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, konnte die Jugendliche nach monatelanger Suche wohlbehalten aufgefunden werden. Details zu ihrem Aufenthaltsort machten die Beamten nicht.

Im Fall der Vermissten wendet sich nun auch die Polizeidirektion Hannover an die Bevölkerung. Auch sie bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 14-Jährigen.

Halberstadt - Die Polizei in Halberstadt ( Landkreis Harz ) sucht derzeit nach einem 14-jährigen Mädchen.

Seit Mai wurde eine Jugendliche aus dem Harz gesucht. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz

Die Teenagerin wurde zuletzt am 17. Mai in der Maybachstraße in Halberstadt gesehen.

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnte oder wohin sie gegangen ist.

Mit der jetzt veröffentlichten Fahndung werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu Sichtungen oder ihrem Aufenthaltsort geben können.

Wer das Mädchen sieht, sollte umgehend die örtliche Polizeidienststelle informieren. Alternativ nimmt das Polizeirevier Harz Hinweise unter Tel. 03941/674293 entgegen.