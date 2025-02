Die Polizei teilte am Dienstagnachmittag mit, dass die 17-Jährige wohlbehalten in Glauchau gefunden wurde.

Die Vermisste verließ am Donnerstagnachmittag das Berufsschulzentrum in Glauchau und kehrte nicht zurück. (Symbolbild) © 123rf/summertime72

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Jugendliche am Donnerstagnachmittag das Gelände des Berufsschulzentrums am Schulplatz in Glauchau und ist seither verschwunden.

"Vermutlich hält sich die Teenagerin im Raum Meerane oder Glauchau auf, möglicherweise auch in Dresden. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen noch nicht zum Erfolg geführt hatten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", heißt es weiter.



Habt ihr die Vermisste gesehen oder könnt Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen?

Bitte wendet Euch mit Hinweisen an das Polizeirevier Glauchau, Telefon 03763 640, oder jede andere Polizeidienststelle.