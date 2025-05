25-Jährige aus Marzahn vermisst: Wo steckt Barbara M.?

Nach Angaben der Polizei befindet sich die 25-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend Hilfe. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die 25-Jährige habe am Dienstag gegen 20 Uhr das Schöneweide-Center an der Schnellerstraße 21 in Berlin verlassen, teilten die Beamten am heutigen Freitag mit.



Seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur. Nach Angaben der Polizei befindet sich die 25-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend Hilfe.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ungefähr 1,60 Meter groß

schlanke Figur

dunkelbraune, schulterlange, lockige Haare

trug eine rosafarbene Stoffjacke und eine beigefarbene Stoffhose

hatte einen grauen Rucksack, eine schwarze, größere Umhängetasche und vermutlich eine mit Kleidung gefüllte, große Papiertüte bei sich

Die Kriminalpolizei fragt: