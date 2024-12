25-Jähriger aus Wilkau-Haßlau wieder da

Dem Vermissten gehe es gut und er befinde sich in keiner hilflosen Lage.

Wie die Polizei am heutigen Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, wurde die Öffentlichkeitsfahndung beendet.

Der 25-Jährige ist wieder da. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Der 25-Jährige wurde am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr das letzte Mal in der Zimmerstraße in Wilkau-Haßlau gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, blieben alle bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg.

Da sich der 25-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Werdau unter folgender Telefonnummer entgegen: 03761 7020.