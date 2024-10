25-Jähriger spurlos verschwunden: Wer hat den Mann aus Wilkau-Haßlau gesehen?

Der 25-Jährige wurde am Dienstagnachmittag das letzte Mal gesehen. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Der 25-jährige Lukas wurde am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr das letzte Mal in der Zimmerstraße in Wilkau-Haßlau gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, blieben alle bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg.

Da sich der 25-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlank.

zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine olivgrüne Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und helle Schuhe.

Ein Foto des Vermissten findet ihr unter: https://www.polizei.sachsen.de/de/110272.htm.