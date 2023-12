69-Jähriger aus Neubiberg vermisst: Er benötigt dringend seine Medikamente

Die Münchner Polizei sucht nach einem vermissten 69-Jährigen aus Neubiberg. © Lino Mirgeler/dpa; Polizei (Montage)

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließ der Mann am Mittwoch gegen 16.20 Uhr seine Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Ehefrau wohnt, um spazieren zu gehen.

Eigentlich hätte er um 17.30 Uhr zurück sein sollen, seitdem wird er vermisst.

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Spürhund und einen Hubschrauber nach dem Mann - bislang erfolglos.

Der 69-Jährige leidet den Angaben zufolge an Demenz und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Beschreibung:

1,75 Meter groß



87 Kilogramm schwer



schlanke Statur



nordländische Erscheinung



graue, kurze, lichte Haare



Tätowierung rechter Oberarm



Kleidung: