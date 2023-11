77-Jähriger seit Tagen vermisst: Polizei findet leblosen Körper in Thale

Wie das Polizeirevier Harz am heutigen Freitagvormittag mitteilte, wurde am 9. November ein lebloser Körper im Uferbereich des Gondelteichs in Thale gefunden. Es soll sich dabei um den Gesuchten handeln.

Ersten Erkenntnissen zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen aufmerksamen Personen, die mit Hinweisen die Suche unterstützt haben.