82-Jährige kehrt nach Spaziergang nicht zurück: Wer hat Elly Erna B. aus Wustermark gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der vermissten Elly Erna B. (82) aus Wustermark (Havelland). © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei wurde die 82-Jährige gegen 15 Uhr am Brunnenplatz in Wustermark gesehen. Am Abend war sie nicht in ihre Wohneinrichtung zurückgekehrt.

Trotz umfangreicher, sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte Elly Erna B. nicht gefunden werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,65 Meter bis 1,70 Meter groß

schlanke Statur

graue, kurze Haare

trägt eine Brille

zuletzt bekleidet mit einem knielangen, beigefarbenen Mantel

Die Polizei fragt die Bevölkerung: Wer hat Elly Erna B. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?