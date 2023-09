82-Jährige kehrte nach Spaziergang nicht zurück: Bootsführer findet sie im Wald

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die 82-Jährige am Freitagabend von einem aufmerksamen Bootsführer gefunden. Den Angaben zufolge habe der Mann die Vermisste in einem Waldgebiet am Sacrow-Paretzer-Kanal von seinem Boot aus entdeckt. Die 82-Jährige war unterkühlt und dehydriert.

Mithilfe des Bootsführers wurde die Seniorin an den alarmierten Rettungsdienst übergeben, der sie anschließend in eine Klinik brachte.