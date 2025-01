Vermisste (†83) aus Ostsachsen leblos aufgefunden

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 83-Jährigen. © Daniel Vogl/dpa

Seit Montag, dem 20. Januar fahndet die Polizei nach der Seniorin. Sie wurde zuletzt am Vormittag des 16. Januar gesehen, in einem Einkaufsmarkt an der Bleichenstraße in Neugersdorf.

Bislang war die Suche der Polizei erfolglos, wobei besonders verschiedene Anlaufpunkte geprüft wurden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: