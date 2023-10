84-Jähriger aus Dresdner Seniorenheim ist wieder da!

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, wurde der 84-Jährige im Umfeld des Heimes wohlbehalten aufgefunden. Ein Straftatverdacht besteht nicht.

Der Senior ist wieder da. © Polizei Dresden

Der 84-Jährige verließ am 12. Oktober nach 16.30 Uhr sein Zimmer in einem Seniorenheim in der Johannstadt. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Laut der Dresdner Polizei handle es sich um eine orientierungslose Person, die sich nicht zurechtfinde.

Die Suche nach ihm, bei der die Umgebung und bekannte Hinwendungsorte überprüft worden waren, blieb bisher erfolglos.