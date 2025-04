Nach Streit spurlos aus der Schule verschwunden: 13-Jähriger ist wieder da!

Laut Angaben der Beamten hatte der 13-Jährige am Montag Streit und verließ seine Schule in Karlshorst gegen 14 Uhr.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat ihn gestern nach 14 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten per Telefon unter 030/4664912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten sind Hinweise an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache zu richten.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, ist der polizeiliche Notruf unter der Telefonnummer 110 zu wählen.