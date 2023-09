86-Jähriger verließ sein Haus zu Fuß: Wo ist Hans-Joachim Fischer?

Wo ist Hans-Joachim Fischer (86) aus Wachau? Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Der Senior hat am 21. September 2023 (Donnerstag) sein Haus Am Sportplatz in Wachau in unbekannte Richtung zu Fuß verlassen.

Nach Angaben der Görlitzer Polizeidirektion sei die Fahndung, insbesondere die Prüfung möglicher Aufenthaltsorte, bislang erfolglos geblieben. Es werden daher Hinweise aus der Bevölkerung erbeten.

Ein Bild des 86-Jährigen ist auf der Seite der Polizei abrufbar.

Er wird wie folgt beschrieben:



1,68 Meter groß

schlank

grau meliertes Haar mit "Geheimratsecken"

Zum Zeitpunkt des Verschwindens soll der Rentner vermutlich Filzlatschen getragen haben. Er ist schlecht zu Fuß - sein Rollator steht noch zu Hause.