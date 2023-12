Achtjährige verschwand in der Schulpause: Vermisstes Mädchen wieder da!

Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstagnachmittag mitteilte, bekamen die zuständigen Ermittler des Kasseler Kommissariats 11 einen Hinweis darauf, dass die vermisste Achtjährige aus Kassel-Wehlheiden am gestrigen Dienstag von einem nahen Angehörigen an der Schule abgeholt wurde.

Mithilfe eines Fotos versuchte die Polizei das vermisste achtjährige Mädchen aus Kassel zu finden. Mittlerweile ist sie wieder aufgetaucht. © Montage: DPA/Friso Gentsch, Polizeipräsidium Nordhessen-Kassel

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, hielt sich das achtjährige Mädchen am Morgen noch ordnungsgemäß in ihrer Grundschule im Kasseler Stadtteil Fasanenhof auf.



Dort kehrte die Vermisste, die in einer Einrichtung in Kassel-Wehlheiden lebt, allerdings aus einer Pause um 11.30 Uhr nicht wieder in den Unterricht zurück, woraufhin die Schule die Polizei alarmierte.

Eine Suche nach der Achtjährigen verlief bislang erfolglos.

Aus diesem Grund versuchen es die Behörden nun mithilfe eines Fotos der Vermissten und hoffen auf Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort aus der Bevölkerung.