Aktive Suche nach vermisstem Arian (6) beendet

Tausende Helfer suchen seit einer Woche nach Arian (6). © Moritz Frankenberg/dpa, Polizei (Bildmontage)

Seit vergangener Woche Montag hatten Tausende Einsatzkräfte von Polizei, Feuer- und Bundeswehr, dem Deutschen Roten Kreuz sowie freiwillige Helfer nach dem Kind gesucht.

Dabei wurden rund 5300 Hektar Gelände durchkämmt. Doch damit soll nun vorerst Schluss sein: "Wir werden ab morgen hier nicht mehr vor Ort sein", sagte am Montagabend ein Sprecher der Polizei.

Man werde aber weiter an dem Fall dranbleiben. "Wir wollten alles Menschenmögliche tun, um Arian zu finden", hieß es dazu. Dazu wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die den Vermisstenfall weiter koordinieren soll.

Noch gebe es die Hoffnung, dass der Sechsjährige am Leben sei. So wurden am Wochenende Fußspuren entdeckt, die zu Arian gehören könnten.

Die dringende Bitte an alle Landwirte im Landkreis Rotenburg, ihre Felder nicht zu mähen, wurde am Montag jedoch wieder aufgehoben.

"Die Freigabe erfolgte nach Absprache mit den Landkreisen", teilte die Polizei auf Instagram mit.