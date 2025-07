45-Jähriger aus NRW vermisst: Er soll sich zuletzt in Berlin aufgehalten haben

Berlin - Die Polizei in Soest bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann aus Nordrhein-Westfalen , der sich zuletzt in Berlin aufgehalten haben soll.

Eure Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Poelchaustraße 1, 12681 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-371100 oder per E-Mail an Dir3K1@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.