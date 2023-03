Auf dem Schulweg verschwunden: 15-Jährige aus Krefeld wieder da!

Krefeld - Die Polizei in Krefeld bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen. Die Jugendliche ist zuletzt am Montagmorgen gesehen worden.

Die 15-jährige Schülerin aus Krefeld ist wieder da. © Bildmontage: Polizei Krefeld

Wie die Ermittler am Dienstagabend mitteilten, hatte die Schülerin aus Krefeld-Fischeln am Montag (13. März) gegen 7.30 Uhr ihr Elternhaus verlassen, um zur Schule zu gehen. Dort kam sie jedoch nicht an.

Die Polizei ist auf der Suche nach der Jugendlichen, die den Angaben zufolge Bezüge nach Düsseldorf habe. Ein Handy habe die Vermisste nicht bei sich.



Im Rahmen der Fahndung veröffentlichten die Beamten ein Foto der 15-Jährigen.