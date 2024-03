Aufatmen in Dassel: Vermisste Rentnerin ist zurück!

Die Rentnerin konnte in einem Waldgebiet nahe dem Wohnheim aufgefunden werden. Nach Angaben der Polizei fiel die Frau dort einen Abhang herunter und konnte sich nicht aus eigener Kraft wieder befreien. Nach den Bergungsarbeiten wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, konnte die Vermisste nach 2,5 Stunden intensiver Suchmaßnahmen durch Rettungskräfte der Kreisfeuerwehr Northeim mittels Wärmebilddrohne aufgefunden werden.

Die Vermisste konnte aufgefunden werden. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Northeim

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Vermisste letztmalig am 4. März in ihrem Wohnheim in Lüthorst gesehen. Die Frau soll sich später unbemerkt aus der Einrichtung entfernt haben und ist seither auch nicht zurückgekehrt.

