Aufatmen in Dessau-Roßlau: Polizei findet Vermissten in Salzwedel!

Aufatmen in Dessau-Roßlau! Wie die Polizei mitteilte, konnte der seit Samstag vermisste 69-Jährige am heutigen Montagmorgen durch Beamte aufgefunden werden. Allerdings nicht mehr in Dessau-Roßlau, sondern in Salzwedel!

Die Polizei brachte den Mann daraufhin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.