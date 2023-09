Aufatmen in Halle: Vermisster Jugendlicher wieder da

Er wurde "wohlbehalten im Wohnumfeld angetroffen", so Polizeisprecher Thomas Müller.

Wie die zuständige Behörde am Donnerstag mitteilte, wurde der Vermisste das letzte Mal am Dienstag gegen 21 Uhr im Bereich des Friedensplatzes in Halle gesehen.



Er wurde wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 14 Jahre

etwa 1,60 Meter groß

sehr kurze, braune Haare

mögliche Bekleidung: schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Turnschuhe, beige Camouflage-Cap, Armeerucksack

Wisst Ihr etwas über den Aufenthaltsort des Vermissten? Dann meldet Euch unter der Telefonnummer 0345/2242000 beim Polizeirevier Halle (Saale).