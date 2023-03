Aufatmen in Halle! Vermisstes Mädchen wurde wohlbehalten aufgefunden

Halle (Saale) - Ein Mädchen ist seit Mittwoch in Halle verschwunden: Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Update, 12.20 Uhr: Nach Angaben der Polizei wurde die Vermisste am Donnerstag im Bereich der südlichen Neustadt in Halle (Saale) wohlbehalten aufgefunden.

Am Mittwoch verschwand das Mädchen, am Donnerstag wurde sie wieder gefunden. © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale), Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Donnerstagmorgen mitteilte, sei die Vermisste zuletzt am gestrigen Mittwoch gegen 19.20 Uhr in der Südlichen Innenstadt gesehen worden - danach verliert sich ihre Spur.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Mädchens geführt haben, suchte die Polizei mit einem Foto öffentlich nach ihr.