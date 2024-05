Drei Leichen an Küste gefunden: Sind es diese vermissten Surfer?

Baja California, eine Halbinsel an der mexikanischen Pazifikküste, ist beliebt bei Surfern. Die Gegend ist jedoch auch für ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt. © Guillermo Arias/AFP

Seit gut einer Woche fehlt von den australischen Brüdern Jake (30) und Callum (33) Robinson sowie ihrem US-Kumpel Jack Carter (30) jede Spur. Die drei Männer starteten am 27. April einen Surftrip in San Diego (USA). Ihr letzter offizieller Standort war ein Zeltplatz in Baja California in Mexiko.

Der Bundesstaat ist bekannt für seine traumhaften Strände, aber auch für massive Gewalt durch die örtlichen Kartelle.

Nachdem das Trio nie in der geplanten Unterkunft in der Nähe der Küstenstadt Ensenada ankam, verfasste die Mutter der Brüder, Debra Robinson, einen rührenden Such-Aufruf auf Facebook.

Wie mehrere US-Medien, darunter CBS News, berichteten, entdeckte das FBI nun mehrere Tote rund 45 Kilometer südöstlich von Ensenada. "Wir bestätigen, dass drei Personen tot in Santo Tomas, Baja California, aufgefunden wurden", so die Behörde.

Identifiziert wurden die Leichen bislang noch nicht. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es sich um die drei vermissten Surfer handelt.