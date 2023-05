Aufatmen in Leipzig: Vermisste Seniorin wurde aufgefunden!

Aufatmen im Fall der vermissten Seniorin aus Leipzig. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Dienstag in Höhe der S-Bahn-Haltestelle MDR im Leipziger Südosten angetroffen.

Die Vermisste ist inzwischen wieder aufgetaucht. © Bildmontage: dpa/Friso Gentsch, Polizei Leipzig

Nach Angaben der Leipziger Polizei wurde Hilde H. zuletzt am Sonntagmorgen um 7 Uhr in ihrer Wohnung in der Straße des 18. Oktobers in Leipzig von ihrem Pflegedienst gesehen. Als dieser um 11 Uhr ein weiteres Mal nach ihr sehen wollte, war die 79-Jährige bereits verschwunden.

Wer die Seniorin gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, soll sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter der 034196634299 melden.